Mulher morre atropelada por entregador de aplicativo na avenida Getúlio Vargas em Bauru

Vítima foi identificada como a auxiliar de designer gráfico Maynara Marcusso de Oliveira, de 27 anos. Motociclista foi internado no pronto-socorro central. Mulher foi atropelada enquanto atravessada uma das avenidas mais movimentadas de Bauru (SP)

Uma mulher de 27 anos morreu atropelada pela moto de um entregador de aplicativo na noite desta quarta-feira (1º), na avenida Getúlio Vargas, uma das vias mais movimentadas de Bauru (SP).

A vítima, que atravessava a rua com seu cachorro, foi identificada como a auxiliar de designer gráfico Maynara Marcusso de Oliveira, segundo a Polícia Militar. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O entregador que a atropelou foi levado consciente e com estado de saúde considerado estável para o pronto-socorro central e ficou internado.

A Polícia Civil investiga o caso e busca por câmeras de segurança e testemunhas que possam esclarecer se a vítima atravessava a rua na faixa de pedestres, a velocidade da moto e se o semáforo estava fechado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o motociclista pode responder por homicídio culposo.

O corpo de Maynara foi encaminhado para Cerqueira César, cidade onde a família mora. O velório será realizado a partir das 12h e o enterro às 16h no cemitério municipal.

valipomponi