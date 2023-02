Mulher morre e 3 ficam feridos após batida entre carro e caminhão em Guatapará, SP

Entre as vítimas estão duas crianças, que tiveram ferimentos leves. Acidente aconteceu por volta das 4h30 deste sábado (25) no sentido Araraquara, SP. Acidente grave termina com uma morte e três feridos em Guatapará, SP

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas, entre elas duas criança, em um acidente entre carro e caminhão em Guatapará (SP) na madrugada deste sábado (25).

Segundo a Polícia Rodoviária, a colisão foi no quilômetro 41,5 da Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255) no sentido Araraquara (SP). Uma faixa da pista precisou ser interditada.

A concessionária Arteris ViaPaulista, que administra o trecho, informou que o caminhão acessava a rodovia e o semirreboque desatrelou por volta das 4h30. No mesmo momento, o carro seguia no mesmo sentido e não conseguiu desviar.

Ainda de acordo com a polícia, todas as vítimas estavam em um Honda Civic. A mulher era passageira. O motorista do carro teve ferimentos graves e as duas crianças ficaram levemente feridas. Eles foram socorridos e levados a hospitais da região. O caminhoneiro não se feriu.

Aurélio Sal/EPTV

valipomponi