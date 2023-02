Mulher morre e homem é socorrido de helicóptero após moto bater em placa e cair em Valinhos

Motociclista perdeu o controle e também acertou uma defensa metálica da Rodovia dos Agricultores. Mulher morreu após queda de moto em Valinhos

Wesley Justino/EPTV

Uma mulher de 29 anos morreu e um homem 31 anos ficou ferido após uma queda de moto na Rodovia dos Agricultores, em Valinhos (SP), neste domingo (26).

Segundo a Polícia Rodoviária, o homem pilotava a motocicleta e perdeu o controle, bateu na placa de sinalização e depois em uma defensa metálica antes de tombar. A causa do acidente é incerta.

A mulher, que estava na garupa, morreu no local e o homem foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar (PM), para o Hospital de Clínicas da Unicamp.

A motocicleta transitava pela rodovia na região do Parque Portugal quando houve o acidente.

Moto atingiu placa antes de tombar em Valinhos; mulher morreu

Wesley Justino/EPTV

