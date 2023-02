Mulher morre e homem fica ferido após caminhão desgovernado prensar carro na SP-328

Acidente aconteceu entre Pirassununga e Santa Cruz da Conceição em trecho que estava interditado por obras do DER. Motorista do carro foi socorrido com ferimentos graves. Mulher de 54 anos morre após carro ser prensado por caminhão na SP-328, em Pirassununga

Arquivo pessoal

Uma mulher de 54 anos morreu e um homem ficou gravemente ferido, após o carro no qual eles estavam ser atingido por um caminhão desgovernado, na Rodovia SP-328, que liga Pirassununga ao bairro Paraíso, em Santa Cruz da Conceição (SP).

De acordo com informações dos bombeiros de Pirassununga, o caminhão, que estava carregado com madeira, perdeu o freio e desceu a via desgovernado em um trecho que estava interditado por uma obra do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

No local havia alguns carros que estavam parados esperando a liberação da pista. O caminhão primeiro bateu em uma caminhonete do DER e depois em um Uno em que estavam as vítimas.

O carro foi prensado e arrastado por vários metros. Roseli Georgetti, que era moradora de Leme, morreu no local.

Acidente mata mulher entre Pirassununga e Santa Cruz da Conceição

Arquivo Pessoal

O motorista do carro, João Gomes Almeida, ficou preso às ferragens. Ele foi retirado pelos bombeiros e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos graves para a Santa Casa de Pirassununga.

O g1 entrou em contato com o DER e aguarda um retorno sobre o acidente.

Roseli Georgetti morreu em acidente entre Pirassununga e Santa Cruz da Conceição

Reprodução/Facebook

Vito Califano