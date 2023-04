Mulher morre e homem fica ferido após carro capotar e atingir árvore em Franca, SP

Acidente aconteceu na Avenida Jaime Tellini durante a madrugada. Causas ainda não foram esclarecidas. Uma mulher morreu e um homem ficou ferido depois que a caminhonete em que eles estavam capotou e atingiu uma árvore na madrugada deste sábado (1º) em Franca (SP).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Jaime Tellini, no bairro Ana Dorothea.

Josiane Aparecida Neves Cintra, de 38 anos, que estava no banco do passageiro, ficou presa às ferragens e foi retirada pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Aeroporto.

As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil.

