Mulher morre e três pessoas ficam feridas após carro cair em ribanceira na RJ-137, em Valença

Acidente aconteceu na altura do distrito de Conservatória. Vítimas sobreviventes foram socorridas por populares para um hospital não informado. Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam cair em uma ribanceira na madrugada de domingo (19) em Valença (RJ). O acidente aconteceu na RJ-137, no distrito de Conservatória.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher já estava sem vida quando a corporação chegou ao local.

Os outros três feridos foram socorridos por populares. Até a publicação desta reportagem, não se sabia para qual hospital eles tinham sido levados.

O trânsito no trecho não chegou a ser afetado.

