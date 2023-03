mulher-morre-em-acidente-entre-carro-e-moto-em-avenida-movimentada-de-palmas

O acidente foi na madrugada deste domingo (26). Evanilde Francisca de Oliveira chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Acidente foi na avenida Teotônio Segurado

João Guilherme Lobasz/G1

Uma mulher morreu em um acidente entre carro e moto na avenida Teotônio Segurado, no Plano Diretor Sul de Palmas, na madrugada deste domingo (26). Os Bombeiros e o SAMU foram acionados para fazer o resgate. Evanilde Francisca de Oliveira, de 57 anos, não resistiu e morreu no local.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A Agência de Trânsito, Transporte e Mobilidade (ATTM) fez o isolamento do local. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro informou que estava atravessando o cruzamento da avenida LO 33 com a Teotônio Segurado, quando foi surpreendido pela motocicleta que seguia pela avenida no sentido norte-sul. A moto teria batido na lateral direita do carro.

O motorista do carro, que não se feriu, foi encaminhado à Delegacia de plantão. O corpo de Evanilde foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200