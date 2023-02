Mulher morre em acidente na zona Norte de Ribeirão Preto, SP

Colisão entre moto e carro ocorreu no cruzamento das ruas Américo Batista e Tapajós na manhã desta quarta-feira (1º). Local foi interditado para trabalho das equipes. Acidente terminou em morte de motociclista no Ipiranga, em Ribeirão Preto (SP)

Isabela Diógenes/EPTV

Uma mulher morreu em um acidente no Ipiranga, zona norte de Ribeirão Preto (SP), no final da manhã desta quarta-feira (1º).

A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Tapajós e Coronel Américo Batista. Jéssica de Souza Moraes, de 32 anos, estava na motocicleta pela Rua Tapajós quando foi atingida por um carro que seguia pela Américo Batista.

Com o impacto, a mulher foi arremessada a metros de distância e teve a morte confirmada no local. A motorista do carro, de 57 anos, estava consciente, mas foi socorrida com fratura na mandíbula e dentes quebrados. Ela foi imobilizada e levada para a Santa Casa.

Um terceiro carro, que estava estacionado, foi atingido após a colisão.

O trecho precisou ser interditado, para quem segue em direção à Via Norte, e o trânsito foi desviado pela Rua Tapajós. A perícia foi acionada para apuração das causas do acidente.

Vito Califano