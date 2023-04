Mulher morre em colisão entre carro e moto em Propriá

As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Viaturas do IML de Sergipe

Uma mulher morreu, após colidir a motocicleta no fundo de um carro, na BR-101, no município de Propriá. O acidente foi registrado na madrugada deste domingo (2).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher que morreu, também estava com outra mulher, que ficou gravemente ferida. As duas estavam em uma motocicleta.

O Instituto Medico Legal (IML) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

