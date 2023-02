Mulher morre esfaqueada no pescoço em Ibitinga

Vítima, identificada como Daniela de Jesus dos Reis Macedo, tinha 22 anos. Vizinhos ouviram o filho dela chorando desde o dia anterior e resolveram ver o que aconteceu, quando encontraram o corpo. Uma mulher de 22 anos foi encontrada morta esfaqueada no pescoço em Ibitinga (SP) neste sábado (18). O crime ocorreu na Rua Sebastião Flávio Pinheiro, no bairro Maria Luiza II, e a mulher foi identificada como Daniela de Jesus dos Reis Macedo.

Segundo a Polícia Militar, vizinhos escutaram o filho da vítima, de quatro anos, chorando desde o dia anterior. Ao se dirigirem ao imóvel para verificar o que estava acontecendo, eles se depararam com o corpo da mulher.

Ainda segunda a Polícia Militar, o companheiro da vítima chegou a ser levado à delegacia, mas negou a acusação e se recusou a depor. Ele acabou liberado e a Polícia Civil investiga o caso

