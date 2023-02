Mulher morta a facadas em Campinas pelo ex tinha pedido divórcio: ‘Ela lutou pela vida dela’, diz amiga

Casal tem uma filha de 9 anos e um filho de 3. A menina está viajando na casa de parentes no Nordeste. Ex-marido da vítima está hospitalizado e sob escolta policial. Mulher é morta a facadas em Campinas; suspeito, ex está sob custódia em hospital

A mulher que foi morta a facadas na noite do carnaval em Campinas (SP) havia pedido divórcio do marido há poucos dias. A informação foi confirmada por uma amiga da vítima nesta quarta-feira (22). Roberta Rodrigues dos Santos Correia, de 30 anos, não resistiu aos golpes dados pelo ex na noite desta terça (21). O filho do casal, de 3 anos, estava na mesma residência.

“Ela tinha pedido o divórcio, estava tudo certo, ele tinha aceitado de boa. Ele ia para a fazenda onde ele trabalha e estava tudo acertado. Do nada, não sei se ele já estava em casa, recebi a notícia de que ele tinha matado ela. Era uma ótima mãe, uma ótima amiga. Uma pessoa muito boa. Não sei o que passava na cabela dele para ele fazer isso.”, contou Rosemeire Inácio, amiga de Roberta.

“Do jeito que estava a cozinha, a gente vê que ela lutou pela vida dela. Ela não merecia, era uma pessoa muito boa. Não tinha o que falar dela.”, completou a amiga da vítima.

Roberta Rodrigues dos Santos Correia foi morta a facadas pelo ex-marido em Campinas

A briga do casal ocorreu na cozinha e houve luta corporal. Os dois se feriram, mas Roberta morreu ainda no local. O ex-marido, Cleverson da Silva Correia, de 39 anos, conseguiu chamar vizinhos para acolherem a criança, deixou a casa e deu entrada no Hospital Municipal de Paulínia (SP), onde foi encontrado e está sob escolta policial.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como feminicídio, o terceiro do ano em Campinas. Duas facas foram apreendidas no local, além do celular da vítima e uma munição de revólver calibre 22, que estava perto do carro do homem. Nenhuma arma foi encontrada.

O filho foi acolhido inicialmente por vizinhos. O casal também tem uma filha, de 9 anos, que está viajando de férias na casa de familiares no Nordeste. A defesa de Cleverson ainda não foi localizada pela reportagem para comentar o caso.

Outros casos de feminicídio em Campinas em 2023

2 de janeiro: Mulher é encontrada morta dentro de tanque de lavar roupas em Barão Geraldo

12 de janeiro: Homem é preso após confessar que matou esposa a facadas

Vizinhos chamaram a PM

Após esfaquear a ex-esposa, o homem mandou mensagem de áudio para um vizinho contando o que aconteceu, segundo registro do boletim de ocorrência. O vizinho chamou outra pessoa para ir até a casa e se depararam com o casal no chão da cozinha. Eles chamaram a Polícia Militar.

No entanto, quando os agentes chegaram, Cleverson não estava mais no local. Os policiais fizeram buscas nos hospitais próximos, o Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp e o Municipal de Paulínia, onde ele foi localizado.

A 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas (SP)

