Mulher morta a facadas na cama tinha ferimentos de luta por tentar se defender; marido é o principal suspeito

Perícia preliminar apontou que mulher sofreu lesões nas mãos e costas ao tentar escapar do agressor. Assassinato aconteceu no Aureny III, em Palmas; Marido deixou filhos com conhecido, confessou para parente e fugiu. Mulher é morta a facadas na região sul de Palmas

A perícia preliminar realizada na casa onde Priscila Lopes Ferreira, de 32 anos, foi morta neste sábado (11) em Palmas apontou que a vítima ainda tentou se defender do agressor ao ser atacada. O principal suspeito é o marido dela, José Rodrigues Lopes.

O corpo dela foi liberado pelo IML durante a tarde e será velado em Porto Nacional, no setor Vila Nova.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a polícia, o homem deixou os filhos pequenos na casa de um conhecido e confessou o crime antes de fugir. Ele está sendo procurado pela Polícia Civil. O g1 não conseguiu nenhum contato de advogado ou representante do homem até a publicação desta reportagem.

“A vítima do sexo feminino foi morta no quarto dela, porque na residência não havia outros quartos com cama. Foi morta em cima da cama mediante o uso de uma faca. Tem lesões características de tentativa de defesa nas mãos e nas costas”, contou o perito Juliano Almeida, em entrevista à TV Anhanguera.

O profissional informou ainda que a vítima foi assassinada com sete ou oito facadas pelo corpo. A suspeita é de que o crime aconteceu ainda durante a noite.

Marido é suspeito de matar mulher em Palmas

Reprodução

LEIA TAMBÉM

Médico é suspeito de matar ex-mulher e fugir; ele tinha sido preso por agredi-la

Suspeito de sequestrar e matar ex-namorada ligou para polícia e disse onde o corpo estava: ‘gostaria que procurassem direitinho’; OUÇA

“Entre seis a oito horas [que a morte havia aconteceu]. Então pensando assim isso não aconteceu hoje há pouco tempo. Isso deve ter acontecido durante madrugada, entre meia-noite a três ou quatro da manhã”, disse.

O crime aconteceu no Aureny III, na região sul de Palmas. A polícia informou que foi chamada no início da manhã depois que o homem deixou os filhos, de dois e três anos, com um conhecido e foi até a casa de um parente, onde deixou as chaves da casa e disse que tinha matado a esposa.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo