Mulher morta com facada no pescoço em Bauru reatou relacionamento com suspeito 15 dias antes, diz polícia

A mulher que foi assassinada com uma facada no pescoço havia reatado o relacionamento com o suspeito 15 dias antes do crime, de acordo com a polícia. O caso foi registrado na segunda-feira (27) no bairro Pousada da Esperança, em Bauru (SP).

Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima já havia sofrido violência doméstica, tendo registrado as agressões e conseguido obter uma medida protetiva contra o companheiro. No entanto, os dois retomaram o relacionamento há pouco mais de duas semanas.

Graziele Dameto Santos de Jesus, de 36 anos, foi esfaqueada dentro do banheiro após uma briga com o companheiro. O agressor, identificado pela polícia como Samuel de Jesus Santos, de 41 anos, fugiu do local após o crime.

A Polícia Militar foi chamada até a casa, onde encontrou a vítima com diversas lesões nas costas. A polícia informou que as agressões provavelmente começaram na cozinha, e a última lesão no pescoço, que causou a morte, foi no banheiro da casa.

De acordo com o BO, no momento em que fugia da cena do crime, Samuel chegou a cruzar com a sobrinha no portão da residência e teria falado para a jovem que a tia a aguardava no banheiro. O corpo foi encontrado por ela que acionou a polícia.

O filho do casal, de 10 anos, estava na residência no momento do crime. Segundo a polícia, ainda não foi possível confirmar se ele presenciou o crime.

A delegada Luciana Claro Rodrigues, da Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, solicitou a prisão preventiva de Samuel no dia do crime.

Na última quarta-feira (1º), a Justiça acatou o pedido e determinou a prisão preventiva dele. O caso foi registrado como feminicídio, e o suspeito ainda estava foragido até a última atualização desta reportagem.

