Mulher na garupa de moto morre após veículo bater em poste em Guarujá, SP

Vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Santo Amaro, mas não resistiu aos ferimentos. Mulher morre após moto colidir contra poste em Guarujá, no litoral de SP, na última quinta-feira (26).

Reprodução/ Guarujá Mil Grau

Uma mulher de 26 anos, que estava na guarupa de uma moto, morreu após o veículo bater em um poste em Guarujá, no litoral de São Paulo. O condutor teve apenas ferimentos leves. De acordo com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ela foi encaminhada ao Hospital Santo Amaro, porém, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

O acidente ocorreu, por volta das 17h de quinta-feira (26), na Avenida Santos Dumont, em Vicente de Carvalho. A equipe básica do Samu foi acionada para a ocorrência que, a princípio, envolvia apenas dois feridos de forma leve.

Ao chegar ao local, a equipe verificou a gravidade da situação das vítimas e pediu apoio a uma equipe médica avançada, também do Samu. Segundo a corporação, o condutor da moto era um homem de 22 anos, que sofreu ferimentos leves na cabeça e apresentou confusão mental. Ele foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rodoviária.

Já a vítima que estava na garupa do veículo, uma mulher de 26 anos, sofreu um trauma craniano encefálico grave e um trauma abdominal fechado. Ainda no local, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe do Samu colocou a mulher na ambulância e realizou manobras de ressuscitação, enquanto se dirigiram ao Hospital Santo Amaro.

A ambulância chegou ao local, por volta das 18h, porém, segundo apurado pelo g1, houve demora no atendimento. Testemunhas, que preferiram não se identificar, informaram que a unidade hospitalar se recusou a dar atendimento à vítima e que ela deveria ser encaminhada à uma UPA.

Os funcionários do Samu chegaram a acionar uma viatura policial. Ao g1, a Polícia Militar confirmou que foi acionada às 19h para um desentendimento no local. As testemunhas ainda informaram que, com a intervenção policial e após muitas negociações, o hospital aceitou a entrada da paciente.

Toda a discussão teria durado cerca de três horas, período em que a paciente ficou em cima da maca da ambulância, dentro da sala de emergência da unidade hospitalar. Cerca de 30 minutos após a entrada no hospital, segundo as testemunhas, a mulher morreu.

Hospital

Por meio de nota, o Hospital Santo Amaro (HSA) informou que às 18h do dia 26 de janeiro recebeu ligação da coordenação SAMU, informando de um óbito ocorrido no interior da viatura durante trajeto e solicitando ao hospital que recebesse o corpo. O HSA informou que não seria referência para receber óbito e sugeriu que o corpo fosse levado à Unidade de Pronto Atendimento.

Segundo o hospital, às 18h15, apesar da orientação dada à coordenacao do serviço, a viatura chegou com o corpo ao HSA. O médico do SAMU solicitou ao colega responsável pela unidade de urgência e emergência do hospital que ele aceitasse e fizesse os procedimentos burocráticos sobre o óbito dentro da unidade hospitalar e que o corpo ficasse no local até a chegada da família.

Ainda de acordo com o HSA, em respeito a falecida e seus familiares, o hospital permitiu o trâmite, salientando que a prática não é usual na unidade hospitalar.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Mata