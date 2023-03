Mulher processa taróloga famosa após pagar mais de R$ 7 mil para recuperar marido ‘enfeitiçado pelo Thanos dos demônios’

A vítima é representada em uma ação pela Defensoria Pública do Tocantins. Ela afirma que pediu a devolução do valor quando a taróloga disse que precisava de muito dinheiro para desfazer trabalho maligno. Cartas de tarô

Pixabay

Uma mulher, que alega ter sofrido um golpe de uma taróloga famosa nas redes sociais, procurou a Defensoria Pública do Tocantins para cobrar o dinheiro na Justiça. Ela alega ter pagado mais de R$ 7 mil para ter de volta o marido de quem tinha se separado. No entanto, a taróloga disse que o dinheiro era insuficiente, já que um trabalho ‘maligno’ tinha sido feito por uma espécie de ‘Thanos dos Demônios’. Por causa da quantia alta, a mulher desistiu de contratar os serviços, mas ficou sem o dinheiro já pago.

O caso aconteceu em 2021 e agora será analisado por uma das varas cíveis da Comarca de Palmas. Na época, a mulher, inconformada com a separação, fez buscas na internet para encontrar ajuda e acabou encontrando uma página no Instagram com mais de 11 milhões de seguidores. Ela acreditava que a separação havia sido causada por forças espirituais negativas.

Os nomes das vítimas e nem da taróloga foram divulgados.

O perfil no Instagram oferecia vários serviços, dentre eles o de uma taróloga. O grande alcance da página no Brasil fez com que a moradora do Tocantins ganhasse confiança para contratar os serviços.

Prédio da Defensoria Pública do Tocantins, em Palmas

Loise Maria/Comunicação DPE-TO

A mulher pagou R$ 100 para a primeira consulta, no dia 11 de agosto de 2021, e depois teria que desembolsar mais R$ 800 para dar fim aos trabalhos malignos que haviam acabado com o casamento. Segundo ela, a profissional das cartas garantiu que o homem ‘enfeitiçado’ voltaria para casa, “apaixonado, são e salvo”, disse o defensor Marlon Amorim.

Porém, após receber o pagamento, a taróloga disse que a magia tinha sido feita por um demônio poderoso e que R$ 800 não seriam suficientes para estimular o ‘Guia Espiritual’ a desfazer o trabalho maligno.

“Foi então que a taróloga exigiu da autora [a assistida da DPE-TO] que fosse colocado ao pé do Guia todo o dinheiro que tivesse consigo ou fosse capaz de arrecadar”, diz um trecho da ação apresentada pelo defensor.

A moradora do Tocantins, então, depositou na conta indicada a quantia de R$ 7 mil, dinheiro que havia poupado para fazer um curso profissionalizante de pigmentação de sobrancelhas. Segundo ela, a taróloga tinha prometido resolver a situação e revelar o nome da pessoa que tinha feito a ‘amarração’, o que não aconteceu.

Segundo os relatos, a taróloga acabou pedindo uma nova quantia de R$ 8 mil. A justificativa era de que o trabalho maligno havia sido feito por uma espécie de ‘Thanos dos Demônios’ e que os R$ 7 mil não seriam suficientes.

Como a tocantinense não tinha mais recursos para continuar com o atendimento, a prestadora de serviços disse que faria a devolução do dinheiro em 41 dias para não causar problemas com o Guia Espiritual. No entanto, a mulher está há mais de um ano esperando o valor ser devolvido.

O caso também foi registrado na Delegacia de Polícia Civil. A vítima disse que procurou o perfil do Instagram e os administradores informaram que a taróloga não prestava mais serviços à conta da rede social.

Na ação, o Defensor Público requer condenação de pagamento solidário, entre o perfil que divulgou a taróloga e a própria taróloga, no valor de R$ 20 mil por danos morais, além de R$ 7 mil por danos materiais.

Apesar de não ter tido o valor de volta, o marido acabou voltando para casa. “Nem tudo são trevas. Como numa comédia adocicada de sessão da tarde, o casal reatou num clima de paixão florescente e juras eternas”, concluiu o defensor.

Vittorio Ferla