Mulher que estava desaparecida é encontrada morta em Torrinha

Vítima, de cerca de 45 anos, estava com o short abaixado até o joelho e com sangue pelo corpo. Polícia Civil investiga o caso. Uma mulher que estava desaparecida foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira (9) na Avenida Carlos Felício Balestreiro, em Torrinha (SP).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima possuía cerca de 45 anos e foi dada como desaparecida na madrugada de quarta-feira (8).

A mulher foi encontrada com o short abaixado até o joelho. Havia sangue pelo corpo.

A Polícia Civil deve investigar o caso como violência sexual seguida de homicídio.

Vittorio Ferla