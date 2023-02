Mulher que filmou o próprio estupro em SP diz que marido articula contra a vida dela de dentro da prisão: ‘covardia’

Juliana Rizzo, de 34 anos, disse que o ex continua preso, mas a namorada dele teria livre acesso na penitenciária e que ele solicitou que ela corresse atrás de fazer algo contra a vida dela. Ricardo preso por agredir e estuprar ex-esposa já foi condenado por tentar matar seis pessoas

Reprodução

A ex-esposa do empresário Ricardo Penna Guerreiro, de 46 anos, preso preventivamente por agredi-la e estuprá-la enquanto estava dopada por remédios, contou ao g1 nesta segunda-feira (6) que está sofrendo ameaças por parte do ex-marido e da atual namorada dele. “Isso tudo me deixou muito preocupada, me abalou bastante, estou tentando me manter mais calma”.

Segundo Juliana Rizzo, de 34 anos, o ex-marido continua preso, mas a atual dele teria livre acesso na penitenciária, e que Guerreiro solicitou que ela corresse atrás de fazer algo contra a vida dela. “Estão namorando há dois meses e ela não sabe [ainda] muito bem quem é ele”.

“Tive informação de que ela está tendo livre acesso à cadeia para visitá-lo e fez anotações em algum caderno com nome de pessoas que deveria procurar para tentar contra a minha vida. Ela estaria tentando contato com pessoas da facção criminosa”, afirmou.

Juliana foi vítima do ex-marido, que a espancava e a estuprava quando ela tomava medicamentos. Ele foi preso em Praia Grande, SP

Reprodução

Juliana disse que já registrou um boletim de ocorrência de ameaça e que tomará as providências em relação a isso. “Ameaçar a vida de uma mulher que ela não conhece é muita covardia. Achei muito pesado diante de tudo que está acontecendo. Não posso me sentir segura mesmo com ele preso”.

Ela ressaltou, ainda, que hoje enxerga o quanto a relação com o ex-marido foi perigosa. “Medo por mim e pelos meus filhos. Não estou segura, não estou em paz. Da mesma forma que vieram fazer ameaças, fizeram ameaças em relação a ele lá dentro. Eu não desejo, mesmo dentro da cadeia, que cometam alguma crueldade contra ele”.

“Só quero que se mantenha preso, não desejo e nem planejo a morte dele, quero a Justiça apenas e me sentir segura”, finalizou.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Ricardo, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

O que se sabe

O empresário Ricardo Penna Guerreiro foi preso, no último dia 27 de janeiro, por estupro de vulnerável [a ex-mulher], no bairro Canto do Forte, em Praia Grande (SP).

Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município cumpriram o mandado de prisão temporária expedido contra o suspeito, que teria estuprado a vítima enquanto ela estava desacordada por conta dos efeitos de remédios antidepressivos e calmantes.

Ao g1, a mulher contou ter sido estuprada pelo ex-marido enquanto dormia sob feitos dos remédios. Ela revelou, ainda, que o ex a espancou em outras oportunidades, chegando a ameaçá-la de morte, além de ser agressivo com o filho do casal.

“Ele [Ricardo] me colocou no fundo do poço. Abusou de mim de todas as formas, com requintes de crueldade”, desabafou.

Ex-marido ameaçou por mensagens (foto) e vídeo matar mulher a facada

Reprodução

Outros crimes

Ricardo já foi condenado a mais de 37 anos por tentativa de homicídio contra seis pessoas em 2000. Ele estava em liberdade devido a um habeas corpus.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), na ocasião, o ex-marido de Juliana tentou matar seis pessoas em uma choperia em Praia Grande. À época com 24 anos, ele teria se desentendido com um grupo composto por seis pessoas e atirado contra elas junto com outro homem armado. Dois se feriram na tentativa de homicídio.

O advogado de defesa do caso acima, Eugênio Malavasi, disse que o processo sobre a condenação está em tramitação e não se manifestará. Ele informou, ainda, não ter sido contratado para defender Ricardo no caso de agressão e estupro.

Homem é preso após espancar e estuprar a ex-mulher em Praia Grande

Mata