Janaína Aparecida Quirino, de 41 anos, chegou a ir ao hospital 2 vezes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na sexta (3). Suspeito do crime era companheiro dela e está foragido. Janaína Quirino fez laqueadura por determinação da Justiça em Mococa

Reprodução/EPTV

Uma mulher de 41 anos morreu, no início da noite de sexta-feira (3), após ser agredida pelo companheiro, em Mococa (SP). O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o crime.

A vítima é Janaína Aparecida Quirino, que ficou conhecida nacionalmente após ser submetida a uma cirurgia de laqueadura sem o seu consentimento, em 2018, a pedido do Ministério Público e determinada pela Justiça. (relembre o caso abaixo).

De acordo com o boletim de ocorrência, Janaína foi ao Pronto-Socorro na manhã de sexta-feira (3) bastante machucada. O delegado responsável foi ao hospital e registrou o boletim de violência doméstica.

Após receber atendimento médico, Janaína foi liberada. Por volta das 18h, ela retornou ao hospital passando mal, depois de ser novamente agredida.

Devido aos novos ferimentos, apesar dos cuidados médicos, ela não resistiu e morreu no hospital. O corpo de Janaína foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) por volta das 9h do sábado (4). Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Mulher que passou por laqueadura sem consentimento morre após ser agredida em Mococa

Laqueadura sem consentimento

Fórum de Mococa

Fabiana Assis/G1

Janaína passou por uma laqueadura sem consentimento após dar à luz o oitavo filho, quando estava presa na penitenciária de Mogi Guaçu (SP), em fevereiro de 2018.

Uma decisão do juiz Djalma Moreira Gomes Júnior, de junho de 2017, obrigou a Prefeitura de Mococa (SP) a fazer o procedimento. Na época, ela tinha 36 anos era dependente química e estava presa por tráfico de drogas. Em outubro de 2022, ela foi absolvida do crime.

De acordo com uma carta divulgada pelo juiz na época do fato, a decisão judicial foi baseada em uma declaração de Janaína, em uma entrevista com uma psicóloga judiciária, na qual demonstrou interesse em fazer a cirurgia. Ela também assinou uma certidão em que concordava com o procedimento.

Ao ser questionada por uma comissão da OAB que a visitou na prisão após a laqueadura, Janaína confirmou a declaração, mas, após ter sido libertada, ela deu uma entrevista ao g1 na qual negou que quisesse a laqueadura porque “queria ter mais filhos”.

Em 2018, a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo decidiu arquivar a investigação sobre a atuação do juiz de Djalma Moreira Gomes Júnior, que determinou uma cirurgia.

Em 2019, o promotor Frederico Liserre Barruffini, que pediu a laqueadura de três mulheres de Mococa, foi suspenso por 15 dias pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça.

Em 2019, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo pediu indenização de R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil para a vítima e R$ 500 mil para o fundo de direitos difusos do estado.

A Justiça determinou indenização de R$ 100 mil em 1ª instância, mas o estado recorreu e o processo está em andamento. A Defensoria também recorreu pedindo aumento do valor. Se a indenização for concedida, os filhos dela receberão o dinheiro.

