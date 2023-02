Mulher que teve nome usado em golpe do seguro é encontrada morta em São Carlos

Cristiane da Silva, de 43 anos, morreu em casa e causas ainda são desconhecidas. Golpe, que teve até caixão enterrado sem corpo, aconteceu em 2017 e teve 3 pessoas condenadas. Cristiane da Silva, de 43 anos, foi encontrada morta em São Carlos nesta quinta-feira (9)

Reprodução/EPTV

A ex-moradora de rua que teve o nome usado em um golpe de seguro de vida avaliado em R$ 1,4 milhão, em 2017, em São Carlos (SP), foi encontrada morta nesta quinta-feira (9), na Vila Prado.

Cristiane da Silva, de 43 anos, estava em casa Avenida Dr. Teixeira de Barros. O companheiro dela chegou a chamar o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), mas ela já estava morta.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

As causas ainda são desconhecidas e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Fraude

Segundo a investigação, os suspeitos usaram os documentos e simularam a morte de Cristiane para conseguir o dinheiro de seis contratos que somavam R$ 1.070 milhão.

O líder do esquema era o ex-agente funerário Eduardo Bezerra, que contou com a ajuda do genro, Thomaz Pogogelski, que é ex-funcionário de uma seguradora, e a filha de Bezerra, Sarah Pogogelski, que seria a beneficiária dos seguros. Os três foram condenados em janeiro. (veja mais abaixo).

O médico Hugo Caniblai Gusmão, que prestava serviços em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de São Carlos, teria expedido uma falsa declaração de óbito oficial. O processo contra ele foi extinto.

Relembre no vídeo abaixo:

Nome de ex-moradora de rua é usado em fraude de seguro de R$ 1 mihão

Falso sepultamento

Segundo a apuração da polícia, em junho de 2016, o ex-agente conheceu Cristiane, que era de Matão e vivia em situação de rua. Ele prometeu ajudá-la e a levou até o Poupatempo para fazer RG e outros documentos.

Em outubro, Thomaz Pogogelski adquiriu seis apólices de seguros de vida em nome de Cristiane. A beneficiária seria a dona de casa Sarah Pogogelski, filha do ex-agente funerário.

Em janeiro de 2017, o ex-agente teria convencido o médico Hugo Caniblai Gusmão a fornecer uma falsa declaração de óbito de Cristiane, que apontava morte súbita como a causa da morte. O endereço do ex-agente foi colocado como sendo da residência da mulher declarada morta.

Com o atestado de óbito e documentação, o ex-agente funerário preparou um caixão, que foi lacrado, e fez o enterro no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Ele ainda fez o pagamento dos custos do serviço e pagou pelo R$ 1.548,18 pelo túmulo.

Descoberta da fraude com caixão vazio

Após denúncias, a Polícia Civil começou a investigar o caso. Os envolvidos souberam da apuração e desistiram de entrar com o pedido do pagamento do seguro. Os policiais localizaram a mulher que contou sobre o envolvimento com o ex-agente funerário.

O caso foi enviado ao Ministério Público Estadual (MPE) e a Justiça autorizou a exumação do caixão, que tinha uma pedra e uma almofada no lugar do corpo.

Cristiane disse que soube da fraude quando um investigador da polícia foi à casa do ex-marido dela.

Condenações

Bezerra, a filha dele e o genro foram condenados em janeiro deste ano pela Justiça de São Carlos. Eles cumprirão pena de prestação de serviços à comunidade por três anos e quatro meses, com jornada de 30 horas semanais, e pena pecuniária de três salários mínimos em favor de uma entidade.

O médico Hugo Caniblai Gusmão, que na época assinou o atestado de óbito, fez um Acordo de Não Presunção Penal (ANPP) com o Ministério Público e teve o processo contra ele extinto.

Ele alegou que não participou da tentativa de receber o dinheiro, que assinou o documento porque confiava nos outros réus e com o objetivo de ajudar uma suposta família necessitada.

Por telefone, o advogado de defesa dos três condenados, João Carlos Cazú, disse que recorreu da sentença.

Veja mais notícias da região no G1 São Carlos e Araraquara.

Ufficio Stampa