Mulher que teve ovário saudável retirado por engano será indenizada em R$ 15 mil, decide TJSC

Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, vítima ficou sem ovários e passou a apresenta sintomas relacionados à menopausa precoce. Caso aconteceu no Oeste catarinense. Mulher teve ovário saudável retirado (foto ilustrativa)

Levi Clancy/Unsplash/Divulgação

Uma mulher que teve o ovário saudável retirado por erro médico em Fraiburgo, no Oeste catarinense, será indenizada em R$ 15 mil, decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). A vítima precisou fazer, posteriormente, uma nova cirurgia e ficou sem os dois ovários.

De acordo com a decisão, divulgada na quarta-feira (22), o médico e o hospital deverão desembolsar o valor por danos morais. Cabe recurso.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

A Justiça informou que, conforme os documentos apresentados pela mulher, o cisto complexo estava localizado no órgão esquerdo. Segundo o perito, não havia nenhuma indicação para remoção do ovário direito.

Por causa do erro, a paciente começou a apresentar sintomas e problemas relacionados à menopausa precoce, informou o TJ. Para o juiz Felipe Nóbrega da Silva, é “inquestionável o abalo moral” sofrido pela vítima.

“Procurou tratamento para dores e se submeteu a nova intervenção cirúrgica para retirar o outro ovário e, assim, se viu na sequência sem ambos os ovários”, destacou na decisão.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

pappa2200