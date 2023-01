Mulher se engasga em restaurante e é salva por policial; vídeo mostra resgate

Agente aplicou os procedimentos da manobra de Heimlich e conseguiu desengasgar a vítima rapidamente. Caso ocorreu em Ariquemes (RO). Policial militar salva mulher que se engasgou em restaurante de RO

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um policial militar salva uma mulher que se engasgou enquanto almoçava em um restaurante de Ariquemes (RO).

O caso aconteceu na última quinta-feira (26) e nas imagens, é possível ver que uma equipe policial almoçava no local, quando viu a mulher passando mal, sem conseguir respirar após se engasgar com alimento. Neste momento, um policial levanta e a ajuda.

O agente aplicou a manobra de Heimlich e conseguiu que a vítima desengasgasse em menos de um minuto. No vídeo, é visível o momento em que o alimento é expelido pela mulher (veja acima).

Ao g1, o policial Iure Dombroski, que realizou a manobra, disse que em qualquer momento, seja na folga ou no plantão, os militares devem estar prontos para agir.

“Todos os dias, nós, policiais militares, temos que estar prontos para agir seja em serviço ou na folga para atender a demandar que possam surgir. Os cursos de formação que somos submetidos nos dá a capacidade para manter a calma e agir da melhor maneira possível para atender às demandas”, disse.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich foi inventada em 1974 pelo médico de mesmo sobrenome, Henry Heimlich, nos Estados Unidos.

A prática médica consiste em se colocar atrás da vítima de um sufocamento e provocar a expulsão do que está obstruindo a via aérea com uma forte pressão com as mãos na boca do estômago.

O “abraço”, ou compressão abdominal, é repetido algumas vezes até que o objeto que impede a passagem de ar seja expelido.

