Mulher se esconde em mato com filhos para evitar ser agredida pelo marido em Marília; suspeito foi preso

Homem, de 35 anos, foi preso pela PM em flagrante em um conjunto habitacional, na segunda-feira (6). Vítima possui medidas protetivas de urgência decretadas pela Justiça. Uma mulher de 30 anos precisou se esconder junto com os filhos no meio do mato para se proteger das agressões do marido. O homem, de 35 anos, foi preso pela Polícia Militar em flagrante em um conjunto habitacional de Marília (SP), na segunda-feira (6).

Segundo o boletim de ocorrência, registrado como injúria, ameaça e violência doméstica, a PM foi acionada pelos bombeiros. No local, a equipe encontrou a vítima saindo do mato e o homem na rua, em frente ao portão.

A mulher disse à polícia que o marido é usuário de drogas e que, durante um desentendimento, ele começou a ameaçá-la e a xingá-la. Para evitar ser agredida, a vítima se escondeu no mato com os filhos.

Ainda segundo o relato da mulher, ela possui medidas protetivas de urgência decretadas pela Justiça contra o marido. O agressor foi encaminhado à delegacia de Marília, onde permaneceu à disposição da Justiça no aguardo da audiência de custódia.

