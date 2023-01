Mulher some no litoral de SP após ingerir medicamentos para dormir

Thamilli Carmo Santos usava uma blusa e um shorts curto quando saiu de casa, no dia 24 de fevereiro, em Bertioga. Mulher de 31 anos ‘surta’ e desaparece em Bertioga após ingerir medicações para dormir

Arquivo pessoal

Uma mulher de 31 anos desapareceu há quase uma semana em Bertioga, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, nesta segunda-feira (30), Thamilli Carmo Santos teria ingerido remédios para dormir antes sair de casa. O desaparecimento foi registrado na Delegacia de Bertioga.

De acordo com a tia de Thamilli, Neilane Carmo Santos, a sobrinha usava uma blusa e um shorts curto quando saiu de casa, na tarde da última terça-feira (24), sem falar para onde ia. Ela mora no núcleo Jardim Ana Paula, no bairro Rio da Praia.

“Ela tinha surtado, falou para a minha mãe que tinha tomado duas cartelas de remédios para dormir e ficou surtada o dia inteiro, com uma faca e uma tesoura na mão. Ai, ela aproveitou que não tinha ninguém em casa e sumiu. Não falou nada, simplesmente desapareceu”, declarou a tia.

Thamilli Carmo Santos saiu de casa em Bertioga sem dizer para onde ia e está desaparecida há quase uma semana

Arquivo pessoal

Neilane explicou que a sobrinha, que é mãe de quatro filhos, havia confessado que ingeriu remédios para tentar dormir, pois não estava conseguindo relaxar. “O sentimento da família é de preocupação. A gente sabe que ela usa drogas e que provavelmente ela esteja em alguma biqueira [lugar onde drogas são vendidas] usando drogas, mas não temos pistas concretas”.

Os familiares da desaparecida teriam sido avisados que ela está no Morro do Macaco, em Guarujá. Porém, segundo Neilane, a sobrinha não foi encontrada por lá. Outra informação é de que Thamilli estivesse no bairro Vista Linda, em Bertioga, mas conforme afirmado por Neilane, a família foi procurar e encontrou uma moça muito parecida.

Neste domingo (29), o pai de Thamilli foi até a delegacia da cidade e registrou um boletim de ocorrência para informar à Polícia Civil sobre o desaparecimento da filha. A reportagem entrou em contato com a secretaria estadual de Segurança Pública (SSP), mas até a última atualização desta matéria não havia recebido uma resposta sobre as investigações do paradeiro de Thamilli.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

pappa2200