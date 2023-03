Mulher suspeita de mandar matar o marido é presa na Grande Natal

Segundo polícia, suspeita entrou em contato com chefe de facção criminosa que encomendar assassinato em São Gonçalo do Amarante. Crime aconteceu em setembro de 2022. Uma mulher de 28 anos apontada como suspeita de integrar uma facção criminosa e de ser mandante do assassinato do próprio marido foi presa na última sexta-feira (24) em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. A prisão só foi divulgada pela polícia nesta terça-feira (28).

Policiais civis da 12ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa e da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de São Gonçalo do Amarante deflagraram a operação “Viúva Negra” e cumpriram um mandado de prisão temporária aberto contra a mulher.

Segundo a polícia, a mulher é suspeita dos crimes de homicídio qualificado e por organização criminosa e foi presa em sua residência, localizada no bairro Golandim.

Ainda segundo a polícia, em setembro de 2022, ela entrou em contato com o chefe de uma organização criminosa para pedir que matasse o seu marido, Júlio César Alves de Souza Santos, 23 anos.

O crime foi cometido em frente à residência do casal, enquanto a vítima estacionava sua moto. Na ocasião, dois suspeitos realizaram diversos disparos de arma de fogo, e Júlio César morreu no local.

Durante as investigações, segundo a polícia, foi apurado que a mulher também integra a organização criminosa responsável pelas ações criminosas praticadas no Rio Grande do Norte nas últimas semanas.

Ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Viatura da Polícia Civil do RN

Cleto Filho/Polícia Civil

