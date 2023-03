Mulher tem casa atingida por tiros após sofrer ameaças e ser empurrada por homem em RR

Ele foi até a casa da mulher pois a filha dela, de 13 anos, teve um desentendimento na escola com a filha dele. Ninguém foi preso. Munições encontradas pelos policiais

A residência de uma mulher, de 44 anos, foi atingida por tiros após um homem ameaçá-la e empurrá-la nessa sexta-feira (24). Ele foi até a casa da mulher, pois a filha dela, de 13 anos, teve um desentendimento na escola com a filha dele. O caso aconteceu no bairro Nova Cidade. Ninguém foi preso.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar no local a mulher informou aos policiais que o homem ameaçou ela e a filha e disse que “não iria ficar de graça”. Logo depois, ele empurrou a vítima.

Então, um filho da mulher, de 19 anos, deu um chute no suspeito e em seguida, o homem fugiu de carro. Logo depois, a mulher saiu de casa para registrar um boletim de ocorrência e o jovem ficou sozinho em casa.

O homem retornou à casa da mulher acompanhado de outros dois indivíduos. O filho da mulher havia trancado as portas e janelas da casa e logo depois ouviu vários disparos de arma de fogo, que atingiram a residência.

Ele conseguiu escapar pela porta dos fundos e foi correndo até o colégio militarizado Hitler Brito de Lucena para pedir ajuda de policiais militares. Na frente da residência, os policiais encontraram 12 estojos de munição e quatro dentro da casa.

Os policiais tentaram localizar os suspeitos, mas não conseguiram. O caso foi registrado na Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

