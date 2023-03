Mulher tem casa incendiada após ser agredida e denunciar marido por ameaça em Palmas

Homem tinha sido denunciado por violência doméstica no início da semana. Vítima saiu de casa após ser agredida novamente e quando voltou encontrou tudo queimado. Cama da vítima foi queimada em incêndio

Uma casa foi incendiada nesta quinta-feira (30) na Arse 122 (antiga 1.206 Sul), em Palmas. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado pelo companheiro da mulher que morava no local. Isso porque dias antes ela tinha denunciado o homem por ameaça.

As imagens feitas no local mostram que a casa ficou com as paredes e o teto danificados pelas chamas. A cama, móveis, roupas e outros objetos foram destruídos, inclusive, documentos.

A Polícia Militar contou que na segunda-feira (27) a mulher tinha chamado a PM e foi levada até a Central de Atendimento à Mulher, onde registrou um boletim de ocorrência por ameaça contra o suspeito.

A vítima contou que na tarde desta quarta-feira (29) voltou a ser agredida e o homem ainda ameaçou queimá-la. Ela saiu de casa e quando voltou na manhã desta quinta-feira (30) encontrou os bens queimados.

A mulher chamou os policiais e novamente foi levada para a Central de Atendimento à Mulher. O caso será investigado pela Polícia Civil. O suspeito do crime não foi localizado.

Bens da vítima foram queimados

