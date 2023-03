mulher-tem-moto-furtada-em-estacionamento-de-shopping-no-litoral-de-sp

Caso aconteceu Praiamar Shopping, em Santos (SP). Mulher tem moto furtada de dentro do estacionamento de shopping no litoral de SP

Arquivo Pessoal

Um mulher de 37 anos teve a moto furtada no estacionamento do Praiamar Shopping em Santos, no litoral de São Paulo. Ao g1, ela contou ter passado duas horas com a filha dentro local, no bairro Aparecida, e só descobriu que tinha sido vítima do crime no momento de ir embora.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A cabelereira, que preferiu não se identificar, disse ter pagado o valor do estacionamento, pegado o comprovante e, quando chegou ao estacionamento, não achava a moto: “Procurei em todos os lados e o meu desespero começou”.

Segundo ela, o segurança só conversou com ela após a polícia chegar, mas, mesmo assim, não conseguiu auxiliar. “Nem o CEP da rua eles sabiam me passar”.

“Eu gritava muito e pedia ajuda. Uma outra pessoa que estava lá [no estacionamento] chamou a polícia para eu fazer a ocorrência por telefone e me deram todas as orientações”, contou a vítima, que afirmou também só ter sido chamada por uma funcionária do shopping depois de a polícia aparecer.

“Até agora eu não tive retorno nenhum deles (Praiamar) do que será feito. A responsabilidade é deles. Se você paga o estacionamento, você está ciente que você vai sair e quando voltar sua moto vai estar lá”.

Monitoramento

A cabelereira questionou a funcionária sobre o monitoramento do local, se alguém tinha avaliado as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento. “Até agora estou esperando (resposta). A gente já consegue ver que houve uma falha do shopping e eu espero ter de volta o que é meu. A minha moto tem cinco meses de uso”, finaliza ela.

A Policia Militar informou que, na tarde da última quarta-feira (1), foi acionada para atender uma ocorrência de furto de uma motocicleta na Rua Alexandre Martins, no bairro Aparecida, em Santos. Os policiais registraram o BO. O caso foi registrado como furto de veículo do 3º DP da cidade.

O que diz o shopping

Em nota, o Praiamar Shopping informou que está tomando todas as providências e dando todo o suporte necessário para a cliente que teve a moto furtada no estacionamento.

O shopping ressaltou, ainda, que tem um forte sistema de monitoramento de câmeras, sistema este que está presente por todo o empreendimento. Assim, a equipe de segurança está verificando o ocorrido para ações corretivas e coibir novos episódios. O Praiamar salientou que já está em contato com a cliente e vai atendê-la em todas as ações necessárias.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Mata