mulher-trans-diz-ter-sido-agredida-por-preconceito-em-frente-a-casa-noturna-em-franca,-sp

Discussão teria começado no estabelecimento e se estendido para calçada no Parque Universitário. Vítima de 22 anos sofreu fraturas no rosto e está internada em UPA. Suspeito não foi identificado. Mulher transexual, de 22 anos, denuncia agressões por preconceito em Franca, SP

Reprodução/EPTV

Uma mulher transexual, de 22 anos, alega ter sido agredida por causa de preconceito em frente a uma casa noturna no bairro Parque Universitário, em Franca (SP).

Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, o agressor teria se incomodado ao ver a jovem dançando durante a festa e começou a xingá-la, no sábado (18). Na sequência, os segurança teriam colocado a mulher e o homem para fora do estabelecimento.

Neste momento, a jovem alegou ter sido derrubada pelo suspeito e caído no chão. Ela foi agredida com socos e chutes, conforme informações de testemunhas.

A jovem ficou com os dentes quebrados e sofreu fraturas em ossos do rosto. Após as agressões, a vítima foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento na cidade, onde ainda está internada.

Até o momento, o suspeito não foi identificado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. À EPTV, o proprietário da casa noturna lamentou o caso e disse que havia alugado o local para terceiros.

Mulher trans agredida em frente a casa noturna está internada em UPA de Franca, SP

Jefferson Nascimento/EPTV

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Rienzo