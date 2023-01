Rafaela Moraes foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Crime aconteceu horas antes do Dia da Visibilidade Trans, celebrado neste domingo (29). Suspeito foi preso. Mulher trans é morta a facadas em Porto Ferreira

Uma mulher trans de 28 anos foi morta a facadas na noite do sábado (28), em um comércio na Rua João Simão, bairro Cristo Redentor, em Porto Ferreira (SP).

O crime aconteceu poucas horas antes do Dia da Visibilidade Trans, celebrado neste domingo (29). O suspeito foi preso pela Polícia Militar.

Segundo informações do Plantão Policial, o crime aconteceu por volta das 20h. Um homem, de 43 anos, conhecido como Cowboy, chegou ao estabelecimento em uma bicicleta e ao avistar a vítima, foi em direção e a esfaqueou.

A mulher, identificada como Rafaela Moraes, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O autor do crime fugiu do local, mas foi localizado pouco tempo depois pela Polícia Militar e foi preso. Ele foi levado para o Centro de Triagem de São Carlos.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio e a motivação do crime será investigada.

Velório

O corpo de Rafaela está sendo velado neste domingo (290) no Velório Santa Catarina -Memorial Claudio Mariano.

O sepultamento está marcado para às 16h no Cemitério Cristo Rei – Novo.

