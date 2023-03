Mulher vai parar em posto de saúde após ser enforcada pelo marido no Tocantins

Suspeito também foi preso por dirigir sob o efeito de álcool. Caso foi registrado em Recursolândia. Homem é preso suspeito de agredir a própria esposa em Recursolândia

Uma mulher foi parar no posto de saúde, após ser enforcada pelo marido, em Recursolândia, na noite deste sábado (4). O suspeito foi preso momentos depois por violência doméstica e por conduzir uma moto sob efeito de álcool.

O caso foi registrado na Avenida Tocantins, no centro da cidade. A Polícia Militar disse que foi acionada após uma denúncia de violência contra a mulher. Os militares foram até o posto de saúde e conversaram com a vítima. Ela confirmou que tinha sido enforcada e ferida em um dos braços.

Quando os militares conversavam com a mulher, o suspeito chegou ao local conduzindo uma moto em visível estrado de embriaguez.

O homem resistiu à prisão e foi imobilizado pelos policiais. Segundo a PM, o suspeito chegou a fazer ameaças contra a equipe.

O casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, em Pedro Afonso, para registrar a ocorrência.

