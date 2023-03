Mulher vítima de violência doméstica é resgatada após ligar para o Samu ‘pedindo pizza’

Vítima ligou no 192 em busca de ajuda após ser agredida e equipe acionou a Polícia Militar em Araguaína. Homem foi indiciado por injúria e lesão corporal qualificada. Atendimento de violência doméstica aconteceu no dia 19 de março deste ano

Marcos Filho Sandes/Secom Araguaína

Uma ligação inusitada movimentou um dos plantões do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Araguaína, na região norte do estado. Uma mulher ligou para fazer o pedido de uma pizza, mas, na realidade, esse foi o pretexto que ela encontrou para pedir socorro sem que o companheiro soubesse, após sofrer violência doméstica.

O caso aconteceu na madrugada do dia 19 de março deste ano e foi divulgado pela Prefeitura nesta terça-feira (28). A técnica auxiliar de regulação médica plantonista que atendeu o pedido de socorro disfarçado a princípio estranhou, já que, segundo a prefeitura, o órgão recebe muitos trotes.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Mesmo com o estranhamento, a atendente iniciou um protocolo que consiste em prestar atenção no som de fundo da ligação, para ajudar a identificar o que poderia estar acontecendo com a pessoa que solicitou ‘a pizza’.

A técnica percebeu que a mulher falava baixo e a atendente perguntou se ela precisava de ajuda, sendo confirmada pela vítima. “Pedi o endereço e um ponto de referência, e disse que enviaria a pizza. Na mesma hora, entrei em contato com a Polícia Militar”, lembrou a atendente, que não teve o nome divulgado.

Depois do atendimento, a PM informou ao órgão que, no endereço informado, no Jardim belo, a mulher tinha sido agredida. O suspeito, que é companheiro da vítima, teria sido preso em flagrante.

A Polícia Civil informou que o suspeito tem 43 anos e o inquérito que investiga o caso foi enviado ao Ministério Público Estadual (MPE). Ele foi indiciado por lesão corporal qualificada e injúria qualificada, em contexto de violência doméstica. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

LEIA TAMBÉM:

Trotes registrados pelo 190 em Araguaína passam de seis mil no segundo semestre de 2022, diz PM

Diante da situação, que não é comum nos atendimento, a Prefeitura de Araguaína, por meio do Samu, informou que novos protocolos e treinamentos devem ser realizados para que os atendentes tenham maior percepção em situações parecidas.

“Não é algo convencional, mas os casos começam a ficar cada vez mais comuns no país, por isso vamos preparar nossa equipe para ficar cada vez mais sensível para chamados dessa natureza”, ressaltou Alberto Gomes, diretor administrativo do Samu.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200