Mulheres da periferia de SP transformam lixão em horta urbana; reveja reportagem especial

Em agosto de 2022, o Globo Rural foi até o extremo leste da cidade de São Paulo mostrar como um grupo de mulheres tem garantido comida saudável a moradores da região.

Um lixão que virou uma horta fértil: esse é um dos grandes feitos do Grupo de Agricultura Urbana (GAU), que mantém um espaço verde com mais de 300 espécies no bairro de União de Vila Nova, extremo leste da cidade de São Paulo.

O GAU é composto por nove mulheres. Elas plantam de tudo um pouco e misturado: laranja com alface, com cana-de-açúcar, com cacau, entre outros.

Elas trabalham em dois terrenos da CDHU – a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – e ganham cerca de mil reais por mês. Por isso, estão sempre precisando de ajuda. Só não podem pagar mais gente por falta de dinheiro.

