mulheres-ficam-feridas-em-acidente-de-carro-em-campos

Acidente envolveu dois carros, um deles, de uma empresa financeira. As vítimas, de 36 e 45 anos, ficaram presas às ferragens e foram levadas para o hospital pelo Corpo de Bombeiros. Duas mulheres ficaram feridas em um acidente de carro na tarde desta sexta-feira (28) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

O acidente envolvendo dois carros, um deles de uma empresa financeira, ocorreu na Avenida Alberto Lamego, no bairro Vila da Rainha.

As vítimas, de 36 e 45 anos, ficaram presas entre as ferragens, segundo testemunhas que estavam no local do acidente.

Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, que não informou para qual hospital elas foram encaminhadas.

Vittorio Ferla