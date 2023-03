Manifestantes defendem pautas como valorização salarial para trabalhadoras essenciais; fim da violência contra a mulher; construção de abrigos para mulheres com filhos vítimas de violência; universalização do acesso a creches e escolas, entre outras. Mulheres realizam ato pelas ruas do Centro de Aracaju

Leonardo Barreto/g1

Mulheres de movimentos sindicais realizaram uma caminhada pelas ruas do Centro de Aracaju, na manhã desta quarta-feira (8), pelo Dia Internacional da Mulher.

As manifestantes defendem pautas de valorização salarial para trabalhadoras essenciais, como profissionais de saúde, educação e limpeza urbana; fim da violência contra a mulher; construção de abrigos para mulheres com filhos vítimas de violência; universalização do acesso a creches e escolas; além de pautas nacionais como o aumento real do salário mínimo; revogação de reformas trabalhistas, da previdência e do ensino médio.

Ato em frente à Câmara

Leonardo Barreto/g1

A programação iniciou na Praça General Valadão, e seguiu para a Câmara Municipal de Aracaju, a Assembleia Legislativa e o Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis, para a entrega de manifesto com as pautas aos parlamentares e policiais.

Agentes controlaram o trânsito nas ruas do Centro por onde a manifestação ocorreu.

