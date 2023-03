Mulheres são assassinadas a tiros e homem é baleado em Barra Mansa

Crime aconteceu em um bar, no bairro Siderlândia. Polícia Civil está investigando o caso. Duas mulheres, de 34 e 25 anos, foram assassinadas a tiros e um homem, de 30, foi baleado na noite de sexta-feira (3) em Barra Mansa (RJ). As informações são da Polícia Militar.

O crime aconteceu em um bar, na Rua José Gonçalves Rebola, no bairro Siderlândia. As duas mulheres já estavam sem vida quando os policiais militares chegaram ao endereço.

Já o homem foi socorrido e levado para a Santa Casa. Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde do paciente até a manhã deste sábado (4).

O local do crime passou por uma perícia para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda, cidade vizinha.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa e está sendo investigado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso e a motivação do crime era desconhecida.

