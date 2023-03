Mulheres tentam burlar segurança, mas são flagradas entrando e saindo de presídios do Oeste Paulista com maconha, cocaína, K4 e anotações em papéis

Todos os detentos foram conduzidos preventivamente ao pavilhão disciplinar e responderão a um procedimento instaurado para apuração de possível cumplicidade. Quatro mulheres foram flagradas tentando entrar em presídios da região de Presidente Prudente (SP) com entorpecentes e uma outra tentando sair da unidade prisional com anotações em papéis, nestes sábado (11) e domingo (12).

Penitenciária de Irapuru (SP)

Por volta das 11h30, policiais visualizaram uma imagem suspeita no corpo de uma visitante durante uma revista corporal com o scanner, no sábado. Ao ser questionada, ela negou estar transportando algo escondido e foi conduzida à unidade de saúde de Junqueirópolis (SP).

Após exame, foi constatada a existência de um invólucro com porção de maconha, entregue voluntariamente pela mulher. Ela foi encaminhada à Delegacia Policial de Adamantina (SP).

Na Penitenciária de Irapuru (SP), mulher tentou entrar na unidade com porções de maconha

SAP

Penitenciária de Flórida Paulista (SP)

No mesmo dia, na Penitenciária “A.E.V.P. Cristiano de Oliveira”, uma visitante foi flagrada tentando deixar a unidade com “10 pedaços de papéis com anotações diversas”, após o período de visitas. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP), ela foi suspensa do rol de visitas.

Já no domingo (12), uma mulher tentou burlar a segurança e entrar na unidade prisional com um objeto em sua genitália, identificado durante o procedimento de revista corporal com scanner. No invólucro, havia uma porção de maconha. A visitante foi encaminhada ao Plantão da Polícia Civil de Adamantina, junto à droga apreendida.

Em Flórida Paulista (SP), visitante tentou adentrar à penitenciária com invólucros contendo porções de maconha

SAP

Penitenciária de Presidente Bernardes (SP)

Por volta das 8h30 do sábado (11), na Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hinohara”, policiais visualizaram uma imagem suspeita na região da cintura de uma visitante durante a revista corporal com scanner. Ela foi questionada e, de início, negou portar algo ilícito, mas logo confessou e retirou quatro invólucros com porções de cocaína do cós da calça.

Cocaína estava escondida em quatro invólucros, que foram apreendidos na Penitenciária de Presidente Bernardes (SP)

SAP

No dia seguinte, no mesmo horário, outra mulher foi flagrada tentando entrar na unidade prisional com um objeto ilícito, também durante o procedimento de revista com o aparelho. Ela confessou e entregou voluntariamente dois invólucros que estavam escondidos na lateral de sua calcinha. Em cada embalagem, havia uma tira de papel de forte odor, aparentando ser o entorpecente K4.

Diante das ocorrências, as mulheres foram conduzidas ao Plantão Policial.

Na Penitenciária de Presidente Bernardes (SP), visitante tentou entrar com duas embalagens contendo o entorpecente K4

SAP

Punições

Todos os detentos foram conduzidos preventivamente ao pavilhão disciplinar e responderão a um procedimento instaurado para apuração de possível cumplicidade.

Vito Califano