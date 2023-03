Mulheres vítimas de violência doméstica de SE podem receber benefício de R$500; saiba como solicitar

Os requisitos são ser socialmente vulneráveis, em situação de pobreza ou extrema pobreza, e estar sob medida protetiva. Vítimas devem ter medida protetiva vigente

Reprodução/EPTV/arquivo

Mulheres de Sergipe, vítimas de violência doméstica e familiar, podem solicitar um benefício de seis parcelas no valor de R$ 500. O programa, intitulado CMais Mulher, foi sancionado no dia 25 de novembro do ano passado e lançado oficialmente nesta quarta-feira (8) pelo governo do estado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), os requisitos para receber o benefício são ser socialmente vulneráveis, em situação de pobreza ou extrema pobreza, e estar sob medida protetiva vigente.

Como solicitar benefício

As mulheres que se enquadram nos requisitos, devem solicitar formulário à Seasc, através do e-mail ‘diplan@spm.se.gov.br’.

Também é possível ir até à coordenadoria da mulher ou à secretaria de assistência social do município em que reside para ser orientada a realizar o cadastro.

valipomponi