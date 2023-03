Multas por pesca na piracema crescem 37,5% e somam R$ 31,9 mil em Pirassununga e região

Período de proibição da pesca por conta da reprodução dos peixes terminou na terça-feira (28). Polícia Ambiental apreendeu 2 embarcações e 725 metros de redes de pesca. Pesca é liberada nos rios de Pirassununga e região após término da piracema

As multas por pesca irregular durante a piracema nos rios de Pirassununga (SP) e região cresceram 37,5% no período de 1 de novembro de 2022 a 28 de fevereiro deste ano, segundo levantamento da Polícia Ambiental.

A pesca foi liberada, mas ainda há restrições de locais da prática. (veja abaixo).

As multas aplicadas cresceram de 8 para 11. Na piracema 2022, foram os valores das infrações somaram R$ 8.181. Já na piracema 2023, foram R$ 31.940, aumento de 290,4%.

Piracema

Período da piracema se encerrou na terça (28) no Rio Mogi Guaçu em Pirassununga

O período de proibição da pesca visa preservar os peixes na época de reprodução. Os pescadores profissionais que contribuem mensalmente com a previdência, têm direito a um recurso do governo federal, já que ficam sem trabalhar nesse período.

Segundo pesquisadores, essa foi a melhor piracema dos últimos 10 anos.

Confira o balanço de fiscalizações da Polícia Ambiental neste ano:

fiscalizações de pesca: 256

flagrantes de degradação ambiental contra a fauna ictiológica: 7

autos de infração ambiental: 11 (onze);

valor de multas: R$ 31.940

petrechos diversos apreendidos (caniço simples, molinete, carretilha, rede, barduelo,

anzol de galho): 126

redes de pesca apreendidas (metros): 725

pescado apreendido: 432,5 kg;

pescado doado: 93 kg;

embarcações apreendidas: 2.

Locais com pesca proibida

Apesar da liberação da pesca, não é permitido pescar em determinados locais:

escada de peixe – 1,5 mil metros acima e abaixo do trecho

corredeiras – 200 metros acima e abaixo do trecho

desembocaduras de rios – 500 metros acima e abaixo do trecho.

