Multidão reclama de demora para conseguir renovar ou fazer novos cartões do transporte coletivo em Palmas

Mais de 300 senhas foram distribuídas para pessoas que precisam resolver alguma pendência nos cartões. A cobrança da tarifa de R$ 3,85 volta nesta terça-feira (7). Usuários do transporte público tentando recarregar cartões de ônibus

A partir de terça (7), a cobrança de R$ 3,85 será retomada e quem depende dos transporte público para ir trabalhar está preocupado. Como é o caso da funcionária pública Maria de Fátima Santos, que não sabe se conseguirá o atendimento. Por volta das 14h30 ela estava com a senha de número 313 e o atendimento ainda e 71.

No último dia com os ônibus circulando de graça em Palmas, cerca de 300 pessoas tentam desde a manhã desta segunda-feira (6) renovar ou fazer novos cartões do transporte coletivo. A demora no atendimento é registrada na Superintendência do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SUBE), na quadra ACSE 1, onde funcionava a Seturb.

Servidora pública está com a senha de nº 313

“Eu quero saber se o Procon pode intervir, porque é um direito nosso. Eu vim cedo aqui, aí não tinha senha. Fui embora porquer tinha que trabalhar. Voltei depois das 14h e eu peguei essa senha 313. É descaso, muito descaso”, comentou.

A Prefeitura de Palmas informou que “a Sube está mobilizada para atender a demanda, que deve ser normalizada nos próximos dias e que todos os usuários que estão no local com senha serão atendidos ainda nesta segunda-feira”.

Local para recarga de cartões do transporte coletivo em Palmas

O decreto que liberou a passagem gratuita em Palmas foi publicado no dia 2 de fevereiro. O objetivo foi minimizar os danos aos usuários que não conseguiam recarregar os cartões, já que os guichês foram fechados. Isso ocorreu após a prefeitura encerrar os contratos com as empresas responsáveis pelo transporte coletivo. Após 30 anos, o município decidiu assumir o serviço. Porém a dificuldade para conseguir a recarga continua.

Para que a cobrança fosse retomada sem gerar transtornos, o município determinou que pontos de recarga da carteirinha funcionassem em seis estações no fim de semana com o objetivo de atender os passageiros. Nestes locais o atendimento tem sido tranquilo e sem filas. (Veja no vídeo abaixo)

Veja como estão os pontos de recarga do transporte coletivo em Palmas

Locais de recarga:

Estação Apinajé, Av. Teotônio Segurado, ACSU – NO 10;

Estação Xambioá, Av. Teotônio Segurado, ACSU SO-60, Qd. 602 Sul, Plano Diretor Sul;

Estação Krahô, Av. Teotônio Segurado, ACSU SO-120, Qd. 1201 Sul, Plano Diretor Sul;

Estação Javaé, Av. Tocantins Qd. 19, Taquaralto, Plano Diretor Sul;

Estação Xerente, Av. I, APM 13, Aureny III, Plano Diretor Sul

Estação Karajás, Aureny I, S/N, Qd. NW Lote 10.

Para empresas

As empresas podem fazer a compra de recarga dos seus funcionários de forma online pelo site sbepalmasatcp.dataprom.com. A venda presencial para pessoa jurídica ainda não está disponível.

Horários de funcionamento

Estações: Segunda a Sexta: 6h às 20h. Sábado e domingo: 7h às 12h

SUBE: Segunda a sexta: 8h às 16h

Para tirar dúvidas sobre a recarga, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) criou dois novos canais de comunicação com o cidadão, das 8h às 16h, de segunda a sexta.

Por meio da WhatsApp 63 99247-8426

Pelo e-mail bilhetagemeletronica@palmas.to.gov.br

Durante a semana também estão disponíveis os contatos da Ouvidoria Geral de Palmas – 0800 6464 156, 63 3212-7144, 63 3212-7143, e-mail ouvidoria@palmas.to.gov.br, das 7h às 19h. Além do Whats Palmas, 63 3212-7500, das 13h às 19h.

