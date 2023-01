Multinacional do setor de embalagens abre 250 vagas para fábrica em Porto Feliz

Interessados em participar da seleção devem se inscrever no site da empresa. Inauguração da nova planta é prevista para o início de 2019. A empresa WestRock, responsável pela fabricação de papel e embalagens de papelão, vai gerar mais de 250 oportunidades de emprego nas áreas operacionais e administrativas com a inauguração da nova planta, em Porto Feliz (SP), prevista para o início de 2019.

Com um investimento de US$ 125 milhões, a unidade produzirá, anualmente, mais de 400 milhões de metros quadrados de papel ondulado.

As obras estão em fase acelerada e a expectativa é de que a planta seja uma das maiores e mais modernas do segmento no mundo.

Os interessados em participar do processo de seleção, previsto até julho de 2019, devem acessar o site da empresa e seguir as instruções para concorrer a uma das oportunidades de empregos que estão abertas.

