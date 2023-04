Município de RO compra garrafas de vinho com dinheiro público e recebe recomendação contra ‘itens supérfluos’

Segundo o MP-RO, Prefeitura de Castanheiras comprou garrafas de vinho com dinheiro público para compor cestas natalinas dos servidores. Órgão ressalta que município tem necessidades mais significativas. Município de Castanheiras, em RO

O Ministério Público de Rondônia (MP-RO) recomendou que a Prefeitura de Castanheiras (RO) pare de comprar itens “supérfluos” com dinheiro público. Segundo o órgão, a decisão foi tomada depois que o Município comprou, com verba pública, garrafas de vinho para distribuir em cestas natalinas para servidores municipais.

O MP argumenta que os municípios do interior “sofrem com carência de recursos públicos” e que, por este motivo, o gestor deve priorizar os gastos essenciais e necessários à população.

O órgão entende que no município existem outras áreas relacionadas aos direitos básicos do ser humano, que precisam de atenção e o dinheiro não deve ser destinado a ações que não estão ligadas a essas áreas.

Na recomendação, o promotor de Justiça Fernando Thomaz ressalta ainda que o Município não pode privilegiar parte dos servidores, dando a eles vantagens e a outros não.

O Prefeito de Castanheiras e o Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Castanheiras foram notificados. O MP-RO recomenda que sejam respeitados os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, publicidade e, principalmente, da impessoalidade.

O g1 entrou em contato com a Prefeitura citada, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

