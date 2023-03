Santa Cruz do Rio Pardo (SP) é um dos maiores polos de beneficiamento do cereal em São Paulo, mesmo estando longe da principal área produtora do Brasil, no Rio Grande do Sul. Município do interior de SP se destaca no beneficiamento de arroz

TV TEM/Reprodução

São Paulo não está entre os principais produtores de arroz do país, mas esse é um cereal especialmente importante para um município de Santa Cruz Do Rio Pardo, no centro-oeste paulista, que conquistou destaque no beneficiamento. Além disso, parte do arroz consumido no estado passa pelas indústrias locais.

O município é um dos maiores polos de beneficiamento do cereal em São Paulo, mesmo estando bem longe da principal área produtora do Brasil, no Rio Grande do Sul.

Uma beneficiadora local foi criada há 60 anos. É uma das maiores da cidade, com mais de 380 funcionários. Por mês, a empresa beneficia 10 mil toneladas de arroz. Depois, tudo é vendido para clientes de diferentes estados e até de fora do país.

Veja a reportagem exibida no programa em 26/03/2023:

Município do interior de SP se destaca no beneficiamento de arroz

Só o município já chegou a abastecer 25% do mercado paulista. Em outra indústria, o arroz também vem do Sul, além de países vizinhos como Argentina e Paraguai.

O cereal fica de 30 dias a um ano nos silos, dependendo do tipo. Depois começa, de fato, o beneficiamento: primeiro, o arroz é descascado em uma máquina. Em seguida, vem a fase de brunição, que é uma raspagem até deixar o grão na cor certa.

Depois ele é lavado e, então, segue para uma selecionadora eletrônica, que identifica e expulsa os grãos com defeitos. Por fim, é só empacotar.

Apesar da distância de Santa Cruz do Rio Pardo com as áreas produtoras de arroz, tudo que acontece no Sul tem reflexo na mesa do paulista, porque se os produtores vendem o arroz mais caro, as beneficiadoras repassam com maior valor aos supermercados.

Para este ano, segundo as indústrias de Santa Cruz, o preço ao consumidor final não deve ser dos melhores.

VÍDEOS: veja as reportagens do Nosso Campo

Acesse + TV TEM | Programação | Vídeos | Redes sociais

pappa2200