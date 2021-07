Muore improvvisamente praticamente a tavola il 42enne Michele “Miki” Monti, mentre stava passando una serata in allegria con un gruppo di amici. Più comunità in lutto: Monti era residente a Rontagnano, titolare di una azienda calzaturiera a Barbotto nella parte soglianese, molto conosciuto in tutto l’Alto Rubicone e nella vicina vallata del Savio.

