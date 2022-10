Muore per un parto cesareo a soli 25 anni, Lascia tre figlie e il marito. Cos’è successo

Una donna è morta dopo il parto cesareo e il motivo del decesso è ancora ignoto. Una nuova tragedia si è consumata in Sardegna, nello specifico nel reparto di ostetricia e ginecologia delle Cliniche San Pietro dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. La vittima è Giovanna Satta, una giovanissima di venticinque anni alle prese con la sua terza gravidanza. La donna infatti aveva già avuto due figlie, una di cinque e una di tre anni, sempre con un parto cesareo. Le precedenti gestazioni non avevano riscontrato alcun tipo di problema ed erano state portate a termine nei tempi e nei modi previsti.

Qualcosa di differente è accaduto con la terza gravidanza. Un’altra bambina per Giovanna Satta e per suo marito. La piccola si è salvata, mentre sua madre no. Sin dall’inizio della gestazione i medici avevano riscontrato qualcosa di anomalo. Andando avanti, con la speranza di riuscire a dare la vita a un’altra figlia, le cose erano diventate sempre più complicate e pericolose. Al punto che i dottori hanno deciso di intervenire con un parto cesareo già al sesto mese. Una scelta dura, dal momento che in quel periodo la piccola non è ancora formata e per lei i primi mesi di vita diventano una vera e propria lotta.

Ma evidentemente la decisione era stata presa per cercare di salvare il possibile. La ragazza di soli venticinque anni è stata sottoposta al taglio cesareo, ma è morta. La sua piccola, invece, è stata salvata e adesso è ricoverata al reparto di neonatologia, dove combatterà tra la vita e la morte sino alla formazione di tutti gli organi principali. Intanto, Giovanna Satta ha lasciato da soli un marito e tre bambine. Una tragedia incredibile che ha portato la stessa Azienda Ospedaliera ad aprire una inchiesta interna per capire esattamente come sono andate le cose, e il vero motivo del decesso.

Le dinamiche dell’evento infatti sono lacunose, e bisogna comprendere bene se ci sia la responsabilità di qualcuno per questo taglio cesareo andato nel peggiore dei modi. Intanto, la famiglia della vittima è devastata e, con lei, il suo paesino d’origine, Padru, collocato tra Olbia e San Teodoro. Antonello Idini, sindaco del paese, ha commentato la vicenda raggiunto dai microfoni di Adnkronos: “Siamo addolorati per questo dramma, che ci sconvolge tutti. Abbiamo già dato il via alla catena di solidarietà per dare aiuto alla famiglia e al marito disoccupato. Il silenzio a Padru è incredibile, si respira un clima surreale”.

Muore per un parto cesareo a soli 25 anni, Lascia tre figlie e il marito. Cos’è successo scritto su Più Donna da Maria Costanzo.