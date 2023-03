Muro de condomínio de Itaquaquecetuba desaba depois de chuva

Moradores ouviram estrondo e viram muro descendo com terra para área do playground. Em Suzano, ruas e casas no Jardim Monte Cristo ficaram alagadas. Muro cai por causa de deslizamento em Itaquaquecetuba

O muro no fundo de condomínio no Jardim Amaral, em Itaquaquecetuba, desabou. Esse foi um dos transtornos causados pela forte chuva que castigou o Alto Tietê na sexta-feira (10).

Moradores do condomínio contaram que ouviram um estrondo e viram pela janela o muro descendo com muita terra. Todo o material ficou acumulado na área do playground e acesso ao salão de festas. Ninguém ficou ferido.

Muro desabou depois de chuva de sexta-feira em condomínio de Itaquaquecetuba

A funcionária pública Aparecida Rocha de Medeiros Maciel mora na rua de cima do condomínio. Ela afirma que local estava perigoso. “Ontem por volta de 17h30, a gente ouviu um barulho estrondoso. A gente nem imaginou que o muro tinha caído. Só que tinha características que o muro ia caindo. Acontece que não limparam aqui na frente. A água que veio todos esses dias com a chuva que tá foi descendo, descendo e essa água desce e infiltra lá embaixo nas casas, na rua.”

Suzano

Em Suzano a chuva também provou estragos. Uma das ruas do Jardim Monte Cristo ficou tomada de água. O córrego que fica bem atrás da vegetação transbordou. O sábado (11), foi de trabalho para os moradores que limpavam o local.

A casa do autônomo Robson Borges ficou coberta de água. O o nível chegou até o primeiro degrau da escada. Nem as plantas escaparam de ficarem submersas. Dentro de casa os móveis foram perdidos.

