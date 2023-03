Muro de construção cai e atinge carro na região central de Suzano

Queda ocorreu durante ventania e temporal na tarde desta quarta-feira (8). De acordo com a Prefeitura, ninguém ficou ferido. Carro foi atingido com

Guilherme Borges/g1

O temporal e a ventania da tarde desta quarta-feira (8), em Suzano, provocaram a queda de um muro de uma construção, na região central da cidade. No momento, um carro passava pelo local foi atingido, mas ninguém ficou ferido.

Segundo a Prefeitura de Suzano, o caso aconteceu em na Rua Paraná, por volta das 17h. A via foi interditada temporariamente e está sendo monitorada pelas equipes das Secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana e de Segurança Cidadã, por meio da Defesa Civil. A área foi isolada.

Carro foi atingido pela queda do muro em Suzano, mas ninguém ficou ferido

Guilherme Borges/g1

A administração do município também disse que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão acompanhando no local e a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, já foi acionada.

A Prefeitura de Suzano reforçou que todas as frentes necessárias foram convocadas para os demais atendimentos, inclusive a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, para a retirada dos destroços da estrutura sobre a rua e as calçadas, e recomenda à população evitar a área até que o trânsito seja normalizado totalmente.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Ferla