Musa da Gaviões que teve genitália exposta ao desfilar por escola do litoral de SP diz que pediu fantasia ‘mais cavada’

A rainha de bateria da X-9 de Santos, Francine Ferreira, pediu uma fantasia ‘mais cavada’ e ‘mais confortável’ antes de desfilar, no último fim de semana, pelo grupo especial do carnaval de Santos. Durante algumas partes da apresentação, a genitália da rainha, que também é musa da Gaviões da Fiel no carnaval de São Paulo, acabou ficando exposta.

Uma imagem feita por um fotógrafo do Grupo Tribuna que cobria o desfile, que teve transmissão ao vivo da TV Tribuna para 29 cidades do estado de São Paulo, mostra que parte do figurino, que cobria as partes íntimas da rainha, acabou se soltando do corpo durante o samba. Em mensagem, enviada ao g1, ela deu uma explicação sobre o ocorrido.

“Em momento algum a fantasia descolou e nem rasgou. Ela [a fantasia] foi feita para ficar confortável, diferente do tapa sexo antigo, que geralmente machucava as partes íntimas. E eu também me preocupei em colocar micropore [fita adesiva] da cor da pele para não ficar nada a mostra. Eu pedi para fazer [a fantasia] mais cavada, e confortável ao mesmo tempo”, explicou ela.

Apesar do susto, Francine está confiante de que a X-9 terá um resultado positivo no carnaval santista em 2023. “Com certeza, estou na expectativa de uma boa colocação da escola, porque fizemos um grande desfile e entregamos toda a nossa garra e emoção”, ressaltou.

Segundo Fábio Przygoda, presidente da LICESS, a escola pode ser punida caso algum jurado do quesito fantasia tenha notado a situação. “Não há nenhuma punição prevista no regulamento para este tipo de ocorrência, que entende-se acidental. A única consequência possível seria, eventualmente, na nota do quesito fantasia, caso algum dos jurados tenha notado isso durante o desfile e entendido que prejudicou o figurino em questão. É importante lembrar ainda que as notas são recolhidas em seguida à passagem das escolas e abertas somente no momento da apuração, portanto nenhum registro posterior interfere nesta avaliação”, diz.

Os desfiles das escolas de samba de Santos aconteceram na sexta-feira (10) e no sábado (11), na Passarela Dráuzio da Cruz, na Avenida Afonso Schmidt, no bairro Castelo, em Santos (SP).

O g1 Santos e a TV Tribuna, emissora afiliada a Globo na Baixada Santista e Vale do Ribeira, transmitiram as apresentações do Grupo Especial. Confira aqui os desfiles na íntegra.

