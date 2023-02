Musa do ‘Caldeirão’ que morreu após AVC isquêmico recebeu homenagem emocionante durante desfile de Carnaval

Homenagem foi durante o desfile das escolas do Grupo Especial de Santos, no litoral de SP. Michelle Mibow recebem homenagem durante desfile do grupo especial de Santos

A passista Michelle da Costa Chaga, a Michelle Mibow, conhecida como um dos grandes nomes do carnaval paulista e musa do ‘Caldeirão do Huck’, da Globo, recebeu uma homenagem durante o desfile da escola de samba do Grupo Especial Unidos dos Morros. Ela morreu em decorrência de um AVC isquêmico em novembro de 2022.

A homenagem foi prestada por um amigo da passista, que entrou com a imagem dela gravada em um pano que foi costurado à roupa dele. Sempre que abria os braços, portanto, o sorriso de Michelle era visto na Passarela do Samba Dráusio da Cruz.

Ao g1, Renato Junior, o Lord Juventude, ressaltou que Michelle foi e ainda é figura importante para o Carnaval. “O sentimento foi de emoção. Ela mais do que uma amiga era minha irmã. Senti que ela queria isso”. Tomado pela emoção, ele não conseguiu segurar as lágrimas.

“Ela deixou muitas saudades. A ausência dela é grande e muito forte ainda. Eu fique em paz porque sei que ela está em paz também”, contou ele, que prestou a homenagem no último sábado (15) durante o desfile da escola Unidos dos Morros, a mesma em que Michelle desfilava o talento.

Michelle era bailarina e coreógrafa.

Michelle era bailarina e coreógrafa. Durante a carreira no Carnaval santista, foi rainha da bateria da Escola de Samba União Imperial e da Unidos dos Morros. Atualmente, era a madrinha da bateria Chapa Quente. A passista ainda foi coroada como Rainha do carnaval santista 2007 e Rainha do carnaval de São Vicente, em 2017.

Na capital paulista, Michelle também foi destaque do samba. Ela recebeu o título de Princesa da Escola de Samba Vila Maria e foi Musa da Águia de Ouro, duas das mais tradicionais agremiações do carnaval de São Paulo.

Um dos pontos altos da carreira da passista foi em 2013, quando ela chegou a ser finalista do Musa do Caldeirão do Huck, da Globo. Em 2019, ela recebeu o prêmio ‘Estandarte Santista’, com cerca de 252.592 votos. O prêmio tem o apoio da TV Tribuna, afiliada da Globo e do g1 Santos e tem a finalidade de valorizar ainda mais os destaques do carnaval de Santos.

