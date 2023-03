museo-del-castello-nuovo-traguardo

Il Museo del castello di Bagnara di Romagna è entrato a far parte del Sistema museale regionale, che confluisce nel Sistema museale nazionale e che punta a mettere in rete gli oltre 5mila musei e luoghi della cultura italiani, per migliorarne la fruizione e l’accessibilità. L’accreditamento permette a una struttura museale non solo di guadagnare visibilità, ma è anche una garanzia di continuo miglioramento, in quanto gli standard qualitativi (detti livelli uniformi di qualità) continueranno a essere monitorati per conservare lo status di museo accreditato, sia per quanto attiene agli standard minimi necessari, sia per gli obiettivi di miglioramento che ogni istituto è tenuto a considerare nelle proprie strategie di gestione. “Siamo molto gratificati da questo traguardo, che conferma l’impegno profuso in questi ultimi due anni di lavoro per adeguarci agli alti standard qualitativi richiesti” ha dichiarato il direttore del Museo del castello, Michele Bentini.

Vittorio Rienzo