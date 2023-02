Museu da Gente Sergipana tem programação especial de carnaval; confira

A programação do Folia da Gente é gratuita. Máscaras de carnaval

Nesta quinta (16) e sexta (17), o Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda terá programação especial e gratuita de carnaval, o ‘Folia da Gente’.

No dia 16, das 14h às 16h, a brincadeira é aprender a confeccionar um dos acessórios que compõem a fantasia de carnaval: a máscara carnavalesca. A oficina, direcionada ao público com idade a partir de 12 anos, contará com a orientação do artista Wecio Grilo, do Coletivo Estesia.

Já no dia 17, às 16h, o projeto Bacuri vai animar o Bailinho da Gente com os clássicos infantis, passeando por todas as épocas, e por composições autorais.

Mais informações podem ser obtidas pelo número (79) 3218-1551.

